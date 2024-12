.com - Un Natale al Principe di Savoia

Nel cuore pulsante di Milano, dove l’eleganza incontra la tradizione, ildisi prepara a trasformarsi in un regno incantato che promette di far sognare grandi e piccini. Dal 22 novembre, l’iconico hotel di Piazza della Repubblica indossa il suo abito più sfarzoso, avvolgendo i suoi ospiti in un’atmosfera dove cascate di luci danzano tra ghirlande e decorazioni, in un tripudio di rosso e verde che racconta storie di Natali passati e presenti.La Magia Prende VitaNon è solo questione di addobbi e luci scintillanti. Quest’anno, ildiha orchestrato un’esperienza natalizia che va oltre l’ordinario. Il punto culminante di questa metamorfosi festiva è la Suite di Babbo, un sancta sanctorum delle festività che aprirà le sue porte il 27 novembre. Qui, tra folletti dispettosi e decorazioni mozzafiato, i desideri prendono forma nelle letterine destinate al Polo Nord, mentre l’aria profuma di dolci tradizionali.