Lanazione.it - Uccisa dalla malattia, una comunità in lutto: “Paola, ci mancherai”

Leggi su Lanazione.it

Ponte Buggianese (Pistoia), 13 dicembre 2024 – E’ morta a 56 anni, dopo aver affrontato unacon coraggio e il sorriso sempre sulle labbra.Piagno abitava a Ponte Buggianese e aveva due figli, un maschio e una femmina, che adesso piangono la sua scomparsa insieme ai familiari e a tanti amici ed ex colleghi.era generosa, gentile e stimata da tutti. Si era diplomata alla fine degli anni Ottanta all’istituto alberghiero Martini, indirizzo sala bar. Una scuola per lei importante due volte dato che molti anni dopo le era stato affidato l’incarico di assistente tecnico. Una lavoratrice competente e sempre disponibile, così la ricordano i colleghi. Poi aveva prestato attività professionale in altre scuole, anche come assistente amministrativa, in particolare a Borgo a Buggiano (istituto Cavalcanti) e Ponte Buggianese (istituto don Milani), sede dell’ultimo incarico.