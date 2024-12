Liberoquotidiano.it - Tv, I Viaggi del Cuore sulle orme di Santa Brigida in Irlanda

Roma, 13 dic. - La nuova puntata de "Idel" con don Davide Banzato, in onda sabato 14 dicembre alle 9:30 su Canale 5, porterà nuovamente gli spettatori in, un territorio straordinario dove natura, fede e cultura si intrecciano. Dopo aver approfondito la storia e i luoghi di san Patrizio, il nuovoo realizzato in collaborazione con Turismo Iralndese sarà dedicato alla figura di, una delle sante più amate d', conosciuta come la "Maria dei gaelici".Il percorso inizierà a Kildare, città simbolo della spiritualità di, dove si visiteranno la Chiesa parrocchiale e la Cattedrale anglicana dedicate ae il pozzo sacro, luoghi legati alla devozione alla. Proseguiremo verso l'Abbazia di Mellifont, fondata nel XII secolo, un importante centro monastico che incarna la diffusione del monachesimo cistercense ine scopriremo il sito archeologico di Newgrange, un monumento preistorico risalente al 3200 a.