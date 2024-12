Arezzonotizie.it - Tutte le iniziative di Natale di Monte San Savino

Leggi su Arezzonotizie.it

Sansi prepara a vivere un periodo natalizio intenso e ricco di appuntamenti per grandi e piccoli. Dal 14 al 28 dicembre, il Comune propone un programma variegato che unisce tradizione, cultura e divertimento, con attività pensate per tutta la comunità e per i visitatori che vorranno.