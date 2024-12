Ilgiorno.it - Turnover dei negozi a Monza: chiusure e nuove aperture in centro città

Leggi su Ilgiorno.it

"Sono stata qualche settimana senza andare ine ora vedospariti e altri nuovi che alzano la saracinesca". I monzesi sono il termometro di quanto sia rapido ildeiin. Via Carlo Alberto si sta popolando didi pop art, oggettistica, temporary store, mentre il marchio Rolex ha trovato casa alla gioielleria Colombo. Più sofferente via Vittorio Emanuele, dove negli ultimi mesi hanno chiuso la secolare Pelletteria Maggi, dopo 19 anni il punto vendita di Benetton Undercolors (la sezione intimo) che era all’angolo con piazza Garibaldi, così come un paio didi abbigliamento e il fast food Roll Eat. In via Mantegazza va verso la cessazione a fine mese la storica Orologeria Balì. Attivitàin via Cortelonga, dove ha riaperto un ristorante al posto dello storico “Arcate“ e hanno trovato casa una estetista e uno di intimo.