Tumore del pancreas, per la prima volta viste lesioni precancerose con una risonanza: speranze per cura

Utilizzando un particolare tipo dimagnetica chiamatamagnetica con tensore di diffusione (DTI), gli scienziati sono riusciti a vedere per lalee maligne deldel. È una possibile rivoluzione nella diagnosi precoce e nel trattamento di questa aggressiva, subdola e mortale malattia oncologica, spesso asintomatica fino a quando non produce metastasi e si trasforma in cancro.