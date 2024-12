Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità mezzi pubblici fino alle 17 Dopodiché torneranno a viaggiare fino alle 20 per riprendere lo sciopero fino alle 24 ain città in agitazione coinvolge la rete Atac e i bus per i gestiti da operatori privati fuori città sono interessate invece le linee Astral Cotral previste anche manifestazioni e dalle 9 alle 13 un corteo da Piazzale Tiburtino a giungere a piazza dell’Indipendenza percorrendo via Tiburtina via dei Marrucini piazzale Aldo Moro viale delle Scienze viale dell’Università Viale Castro Pretorio viale del Policlinico piazzale Porta Pia via Venti Settembre e via Goito temporanee chiusure al passaggio dei manifestanti anche in serata dalle 18 alle 20 un corteo da Piazza del Pigneto raggiungere a piazza Emanuele II percorrendo via Casilina piazzale labicano via Statilia via di Santa Croce in Gerusalemme e via Conte Verde possibili chiusure e brevi Stop per le linee di bus per lavori in via sulpicio Massimo dalle 9 alle 16 chiusa alvia XX Settembre per lavori stradali dettagli di quel sei da altre notizie sul sito