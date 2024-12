Anteprima24.it - Termina la “fase uno” targata Nargi, la più breve della storia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNonostante il sindaco di Avellino, Laura, tenta di evitare la discussione in Consiglio Comunale sulla crisi politica che ha attraversato fulmineamente la sua maggioranza prima che poi abdicasse al rimpasto per l’imminente ingresso in giunta degli eletti dei gruppi direttamente collegati all’ex sindaco Gianluca Festa, gran parteseduta consiliare è assorbita propriodiscussione sulle dinamiche politiche.L’ordine del giorno è quello presentato dai gruppi di opposizione ma, ad apertura dei lavori, il Sindaco ricorda come sia sua prerogativa nominare la giunta, piuttosto che cambiarla, o revocare un assessore e, dunque, la discussione non avrebbe ragione di essere.Chiede anche un parere a riguardo al neo Segretario generale, Maria Luisa Dovetto che, in effetti, perora la causa del Sindaco ma poi è il capogruppo dell’opposizione, Antonio Gengaro, a ricordare l’Articolo 18-Comma terzo dello Statuto Comunale che ogni Consiglio può essere convocato se ci sia richiesta da un quinto dei consiglieri, fatto salvo si tratti di argomento illecito.