Ilgiorno.it - Spaccio, in manette “turisti” del B&B

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora una volta, i B&B di Como sono stati utilizzati come base per lodi stupefacenti. L’ultima operazione, condotta dalla Squadra Volante, ha portato all’arresto di due romeni – Marina Baragan, 49 anni domiciliato a Sanremo e Costel Savin, 27 anni anche lui con residenza a Sanremo – sorpresi in flagranza didi hascisc. Ai due, la polizia è arrivata grazie a una segnalazione che riferiva di un via vai sospetto di persone all’interno di una casa vacanza di viale Varese, a Como. I poliziotti hanno effettivamente osservato almeno sei o sette persone entrare e uscire dal palazzo, per poi procedere a individuare la stanza occupata dai due uomini, da cui usciva un forte e inequivocabile odore. Una volta sono stati subito trovati sul piano cucina due involucri di carta contenenti 3 e 45 grammi di hascisc, oltre a banconote di vario taglio per un totale di 220 euro, per i quali i due non hanno saputo fornire giustificazioni.