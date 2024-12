Quotidiano.net - Scomparsa di Daniela Ruggi: nuovi avvistamenti a Modena scagionano l'indagato

stava bene a fine ottobre, era a, a Porta Aperta in compagnia di alcune persone: ragazzi italiani noti alla struttura d’accoglienza. È questa la nuova svolta nel caso della 31enne di Vitriola di Montefiorino, nell’appennino modenesesecondo la procura dia partire dal 20 settembre scorso. Da quella data, infatti, la giovane non ha più fatto avere sue notizie e il suo cellulare risulta spento. Come noto l’unicoper ladella donna – il fascicolo è stato aperto in procura con l’ipotesi di sequestro di persona – risulta Domenico Lanza, 67enne del paese, a lungo residente nel reggiano e l’ultimo, secondo gli inquirenti, ad aver sentito. Non solo: l’avrebbe cancellato alcuni messaggi inviati alla giovane che, da poco tempo, utilizzava proprio il telefonino di Lanza dopo che il suo si era rotto.