Sci di fondo oggi in tv Team Sprint Davos 2024 | orari programma streaming le coppie dell’Italia

Sci di fondo oggi in tv, Team Sprint Davos 2024

Coppa del Mondo di sci di-2025, si ricomincia. Stavolta va in scena ladi, in Svizzera, nell’inizio dell’ultimo trittico di appuntamenti prima del Tour de Ski in versione tutta italiana.LA DIRETTA LIVE DELLADI SCI DIALLE 16.00 E ALLE 18.00Questa volta il contingente tricolore è pieno, nel senso che sugli otto posti, suddivisi tra quattro, che si potevano occupare, tutti sono stati sfruttati. Sarà interessante la coppia Pellegrino-Barp, che se non è un passaggio generazionale poco ci manca. E sarà da osservare, al femminile, anche quella che può essere un’accoppiata di buon livello, quella composta da Caterina Ganz e Nicole Monsorno.La Coppa del Mondo di sci dicontinuerà. Sarà possibile seguire le fasi finali su Eurosport 2.