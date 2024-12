Ilrestodelcarlino.it - Rossana Casale porta il calore del jazz a Vigarano Mainarda con 'Almost Blue'

Allo Spirito diapprodacon il suo quintetto, per un concerto utile a contrastare i primi veri freddi invernali con ildele dels. Per quanto ossimorico sia, a combattere il freddo del clima ere un po’ di caldo, è una parola, un colore, che tipicamente si associa a una palette ’fredda’; il blu. Il secondo appuntamento decembrino, stasera alle 20.30, vede la presentazione, da parte di, di ’’, titolo dell’ultima fatica discografica che ha segnato il suo ritorno al. Non si tratta solo di ’un ritorno’, ma di un ’grande ritorno’., infatti, era già stata ospite del ’Gruppo dei 10’, per presentare ’Joni’, il suo album musicale dedicato a ’Joni Mitchell’. Questa volta sul palco con lei suoneranno grandimen di brillanti carriere, in Italia e all’estero: Carlo Atti (al sax tenore), Luigi Bonafede (al pianoforte), Alessandro Maiorino (al contrabbasso), Enzo Zirilli (alla batteria).