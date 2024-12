Ilrestodelcarlino.it - Restyling di Piazza Matteotti: nuova viabilità e parcheggi a Potenza Picena

Inizieranno a metà gennaio i lavori diine soprattutto si adotterà unae provvisoria nel centro di: diventerà a senso unico via Vittorio Veneto e lì saranno ricavati 25. Il senso unico scatterà pure in via Marconi, dove si potrà passare in auto solo per arrivare in. Invece lungole Santo Stefano sarà posizionata una piccola rotatoria-spartitraffico per permettere agli automobilisti di invertire il senso di marcia e uscire da quella strada. È quanto emerso nell’assemblea pubblica è svolta mercoledì sera all’auditorium Scarfiotti, alla presenza del sindaco Noemi Tartabini e del capogruppo di maggioranza Mirco Braconi. "L’intervento di riqualificazione insarebbe già potuto cominciare il 10 dicembre, però abbiamo ragionato che ci sarebbero state due settimane di lavoro e poi tre settimane di stop per via delle festività natalizie, creando disagi alla popolazione perché spariranno ipresenti in– ha esordito Braconi –.