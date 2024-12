Quotidiano.net - Regali insoliti che non ti aspetti

Leggi su Quotidiano.net

AGGIUNGI UN RUNNER A TAVOLA La grande novità del restyling del marchio VallesusaCASA, del Gruppo Gabel, che rivoluziona la tavola, è la tovaglia estendibile all’infinito. Una proposta innovativa che permette di creare il proprio stile, unendo più runner per festeggiare, a tavola, con tutte le persone che si vuole. Il concetto alla base dei runner componibili è semplice ma geniale, un’idea regalo per stupire. IL FORNO TOTEM Con la Black Edition, Unox Casa porta a un livello ancora superiore il concetto di Starred Living, una ridefinizione del lusso abitativo dove SuperOven si fa catalizzatore di un’eccellenza culinaria “stellata”, che per la prima volta entra nelle cucine di lusso, innalzando il più radicato paradigma del design italiano a nuovi livelli. QUEL TOCCO SOFISTICATO CHE NON GUASTA Firmata da Marco Acerbis per il brand Talenti, una lampada sofisticata dove design e calore s’incontrano.