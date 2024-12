Cityrumors.it - Queste persone perderanno la NASPI, ma è una buona notizia

Ci sono dei casi in cui i lavoratori in disoccupazione rischiano di perdere la, questa potrebbe però non essere una cattivaLa, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, consiste in un’indennità mensile di disoccupazione destinata a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Questa viene erogata nel caso in cui una persona dovesse perdere il proprio lavoro in modo del tutto involontario, quindi non su esplicita richiesta, ed è in vigore dal 1° gennaio 2015.la, ma è una– Cityrumors.itSpetta all’ottavo giorno successivo all’interruzione del rapporto. Il suo pagamento è a regime mensile e viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Il suo importo è variabile e determinato dal reddito percepito nei quattro anni antecedenti.