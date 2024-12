Ilfoglio.it - Quante batoste per Putin da quando ha invaso l’Ucraina

Al direttore - Più libri, più lividi.Giuseppe De Filippi Al direttore - Nel salotto televisivo di Lilli Gruber, Marco Travaglio ha detto che i russi hanno dato asilo politico ad Assad perché, diversamente dagli americani, non abbandonano i loro amici. Corre voce a Mosca, però, che il tiranno siriano abbia accettato l’ospitalità a due condizioni. La prima: poter abitare al piano terra della sua residenza, in quanto non ama l’ebbrezza del volo sperimentata da altri amici di. La seconda: poter rifiutare la degustazione di un buon tè al polonio senza che Vlad se ne abbia a male. A oggi, non risulta che il Cremlino abbia accettato queste richieste.Michele Magno Daha, le sconfitte sono state superiori alle vittorie. Voleva conquistarein tre settimane: sono passati tre anni e siamo ancora lì.