Ilgiorno.it - Protesta degli operai su una gru a Milano: stipendi non pagati da ottobre

Quattrosu una gru in pieno centro, per. "Vogliamo i nostri soldi", la richiesta, perché come hanno spiegato non ricevevano loo da. I quattro, tutti egiziani, sono saliti sulla gru alle 8.30 e non sono scesi finché la trattativa – innescata proprio dalla loro rivolta – non si è conclusa, attorno alle 14. Sono addetti ai lavori di ristrutturazione di una palazzina storico-residenziale di via Silvio Pellico, accanto alla Galleria Vittorio Emanuele II, dipendenti di una ditta in subappalto che si occupa di carpenterie metalliche. Alle 8.30 hanno fatto irruzione nel cantiere, in cui non era previsto che dovessero lavorare. Intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco oltre alla polizia. Il “general contractor“, l’impresa a cui la proprietà Coima ha affidato i lavori da appaltare, ha dichiarato di aver pagato una fattura alla ditta in subappalto, che evidentemente non avrebbe utilizzato i soldi per versare le retribuzioni.