Sport.quotidiano.net - Pisa-Bari 2-0: la squadra di Inzaghi non si ferma più e torna al comando della Serie B

, 13 dicembre 2024 - Ilsupera ilcon un secco 2-0 grazie alle reti di Moreo e Piccinini nel secondo tempo. Dopo un primo tempo dominato ma impreciso, i nerazzurri trovano la concretezza nella ripresa, gestendo il match con autorità. Il, poco incisivo, non riesce a reagire e cede il passo ai padroni di casa.a +13 dalla quarta piazza, aggancia momentaneamente il Sassuolo in vetta. PRIMO TEMPO E' ladia premere nei primi minuti. Al 6' Lind riceve palla da Touré dopo un lungo lancio di Angori, colpendo di testa alto sopra la traversa, ma l'arbitro aveva già interrotto per fuorigioco. All'8' Tramoni penetra in profondità, la mette in mezzo, ma per pochissimo Lind non arriva sul pallone e Radunovic fa sua la sfera. Al 10' Touré riceve palla e tutto solo s'invola verso la porta avversaria, ma il giocatore viene anticipato sul più bello, potendo sfruttare meglio l'occasione.