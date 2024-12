Ilrestodelcarlino.it - Ostacolo Mo.Ba per il Basketreggio. Reggiolo riceve un Parma in gran forma

Duplice anticipo in Divisione Regionale 1, dove alle 21,15 si apre la seconda giornata di ritorno. A Villa Sesso cerca conferma il(8), dopo che il blitz nel derby cittadino col Basket Jolly è valso a Lasagni e compagni un successo inatteso ma quantomai importante per il morale e la graduatoria: davanti ai biancoblu c’è tuttavia untutt’altro che banale come il Mo.Ba Modena (18), secondo della classe, guidato dall’ex Novellara Boni e con tanti atleti visti in terra reggiana nel recente passato. Cerca riscatto, confidando nel fattore campo, la Pallacanestro(10): la sconfitta con l’imbattuta Piacenza deve essere messa alle spalle e la sfida del PalaMagnani contro il Magik(6) è l’occasione giusta. Attenzione, però, al momento dei ducali, che con la vittoria interna con Medolla hanno abbandonato l’ultima piazza.