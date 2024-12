Agi.it - Nicola Savino: "Il Festival di Sanremo ha riconquistato i giovani"

AGI - A meno di due mesi dall'inizio deldi2025,, conduttore e autore televisivo, che in passato ha guidato il Dopoe L'Altro, parlando con l'Agi, elogia la trasformazione della manifestazione: "Negli ultimi dieci anni,è stato impeccabile. Nessuno avrebbe immaginato che isotto i trent'anni avrebbero acceso la televisione per seguire in diretta un evento della TV generalista, proprio come si faceva negli anni '80 e '90. Il merito va agli ultimi direttori artistici: Carlo Conti, Claudio Baglioni e Amadeus, che hanno compiuto un'impresa straordinaria"., che conosce bene i retroscena del, sottolinea l'importanza dell'autenticità, soprattutto per il Dopo: "Negli ultimi quattro anni, con Amadeus, il Dopoè stato ilstesso.