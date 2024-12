Puntomagazine.it - Napoli, omicidio Ramondino: arrestate due persone per distruzione di cadavere

Leggi su Puntomagazine.it

. Gli indagati avrebbero rimosso ile trasportato in una zona isolata di campagna e poi incendiato il corpo per evitarne l’identificazioneNella serata di martedì 10 dicembre, nel quartiere Fuorigrotta, la Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, due soggetti pregiudicati. I due indagati sono gravemente indiziati del reato didi, aggravato dal metodo mafioso. A darne notizia una comunicazione della Questura disu delega della Procura della Repubblica.I fatti si riferiscono all’di Gennaro, avvenuto nel quartiere di Pianura lo scorso primo settembre. La vittima fu uccisa a colpi di pistola, mentre si trovava all’interno di un sottoscala adibito a “piazza di spaccio”.