Mistermovie.it - Mister Movie | Dexter: Resurrection, il ritorno con Data di Uscita al 2025

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.I fan dipossono finalmente iniziare il conto alla rovescia per ildel famigerato serial killer. Secondo il produttore e showrunner Clyde Phillips, la nuova serie intitolatadebutterà a giugno, segnando un nuovo capitolo nella storia di uno dei personaggi più controversi della TV, interpretato da Michael C. Hall.Quando inizieranno le riprese?Phillips ha rivelato, in un’intervista recente, che le riprese diinizieranno la prima settimana di gennaio, con la première fissata per l’estate. Questo aggiornamento non è una sorpresa per i fan, dato che Phillips aveva già anticipato una finestra di rilascio simile.Alla regia del primo episodio troveremo Marcos Siega, un nome già familiare ai fan della serie per aver diretto numerosi episodi della serie originale.