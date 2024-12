Ilfattoquotidiano.it - Michelin e Brembo insieme per il cervello elettronico che controlla gomme e freni

hanno unito le forze per innalzare gli standard di sicurezza e comfort di guida. La partnership, annunciata recentemente, combina l’eccellenza del produttore di pneumatici transalpino nello sviluppo di software con l’innovazione dinei sistemi frenanti, dando vita a soluzioni intelligenti e connesse che promettono di trasformare l’esperienza al volante.Il sistema SENSIFY di, progettato per qualsiasi veicolo moderno, rappresenta il nuovo standard nella frenata grazie alla capacità dire in modo indipendente ogni ruota. Un “digitale” basato su algoritmi avanzati e sensori raccoglie e processa dati in tempo reale, garantendo maggiore reattività, stabilità e fluidità nella guida. A questa tecnologia si integra perfettamente il portafoglio di soluzioni connesse di, come SmartWear, SmartLoad e SmartGrip, che monitorano usura, carico e aderenza dei pneumatici, offrendo informazioni preziose per ottimizzare le prestazioni del veicolo.