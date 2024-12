Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team sprint Davos 2024 in DIRETTA: Pellegrino/Barp ai piedi del podio nella gara vinta dalla Norvegia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:58 Termina qui la nostratestuale deldi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.18:57 Sfumato per un soffio il, ma ottime risposte da Eliain vistaprosecuzione della stagione e del miraggio chiamato Milano-Cortina 2026.18:55 LA TOP TEN DELMASCHILE1-I 14:00.542-Svizzera I +1.73-Svezia I +1.904-Italia I +1.925-Francia I +2.66-Francia II +3.87-USA I +4.18-USA II +8.09-Svizzera II +10.510-Germania I +11.012-Italia II +11.218:51 Sfuma purtroppo ilper, con Federico che si è fatto beffare dallo svedese Anger. Seconda piazza per la Svizzera, che dinanzi al pubblico amico firma due podi.