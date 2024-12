Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 81-94, Eurolega basket in DIRETTA: LeDay ne fa 33, l’Olimpia sbanca il Palau Blaugrana!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna grandissima serata per, una delle migliori dell’anno e indubbiamente la prosecuzione di un momento di enorme fiducia che sta letteralmente dando alla squadra obiettivi fino a un mese fa insperati. Per questa serata è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!TOP SCORER –: Punter 21;33FINISCE QUI! Sono fischi alper il, è gioia, grandissima gioia per l’che va a otto vinte nelle ultime nove in: un ruolino di marcia spettacolare!81-94 Ultima tripla di Punter.78-94non si ferma neanche alla fine, 33!78-92: 31!78-90 Punter viene lasciato stare, altri due punti. 1’30” alla fine.76-90 Due facili in transizione di Punter.