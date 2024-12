Ilgiorno.it - L’auto sbanda sul rettilineo. Ipotesi malore

Incidente mortale ieri mattina a Lacchiarella lungo via per Turago, la strada che porta a Giussago. Un uomo di 58 anni residente in zona ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto. L’allarme è scattato poco dopo le 10 della mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 (con un’ambulanza e un’automedica), i Carabinieri e i vigili del fuoco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica sono in corso ancora gli accertamenti. Lesono diverse. Non è escluso che all’origine dello schianto possa esserci un improvvisodell’uomo o che la tragedia possa essere da collegarsi a condizioni ambientali (fitta nebbia e strada ancora ghiacciata). L’incidente è avvenuto su un lungomolto stretto, dove due auto devono rallentare quando s’incrociano, tra Casirate Olona e Turago, nei pressi del cimitero.