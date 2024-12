La dolce vita di Marcello… all’Oasi di Greccio

Leggi su Ilfaroonline.it

Il 14 e 15 Dicembre, nella splendida cornice dell’Oasi di(RI), situata nella Valle Santa di San Francesco,I’Associazione cu urale Non Solo Roma (Presidente Michela Draghetti), realizza un evento dal titolo “Ladi Marcello”, in collaborazione con I’Archivio Storico del Cinema Italiano (Presidente Graziano Marraffa).Il Direttore artistico dell’evento sarà l’attrice e soprano Sara Pastore, la “figlía della”, talentuosa artista frutto del matrimonio tra l’attrice Aichè Nanà e il regista Sergio Pastore. Figlia d’arte, Sara Pastore ha iniziato da bambina a solcare le tavole del palcoscenico.Il convegno, con la partecipazione di Sara Pastore, esplorerà Mastroianni e il periodo della “” , un’epoca d’oro del cinema italiano. L’Archivio fornirà fotografie storiche, stampe fotografiche e manifesti dell’epoca, offrendo ai partecipanti una visione autentica del contesto artistico e culturale in cui Mastroianni ha operato.