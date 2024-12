Lanotiziagiornale.it - Il concordato preventivo è un flop: addio al taglio dell’Irpef al ceto medio

Il target era fissato a 2,5 miliardi di euro. La somma necessaria, secondo il governo, per dare il via libera alla promessa riduzione dell’aliquota del secondo scaglione Irpef (dal 35% al 33%). E quei 2,5 miliardi sarebbero dovuti arrivare, aveva assicurato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, dalle adesioni alfiscale (sorta di accordo fra il contribuente ed il Fisco sulla quota di tasse da pagare per i prossimi due anni), la cui seconda tranche si è chiusa giovedì.Meno del 18% della platea potenziale ha detto “sì” alfiscaleMa (più di) qualcosa è andato storto, tanto che per l’Associazione Nazionale Commercialisti, da sempre critica con lo strumento, la percentuale definitiva di adesioni allo strumento fiscale si dovrebbe attestare tra il 14% e il 18% della potenziale platea di 4,5 milioni di partite Iva.