Grave incidente sulla Provinciale | due auto coinvolte in uno scontro frontale molti feriti

Nella notte del 13 dicembre, unstradale si è verificato lungo la5, l’arteria che collega Lucera a Pietramontecorvino. Secondo le prime informazioni disponibili, si è trattato di unotra duevetture.La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio dei Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, supportati dall’equipe medica dell’elisoccorso. Per liberare idalle lamiere contorte è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lucera.Le condizioni dei coinvolti non sono ancora note, ma l’entità delloha richiesto l’adozione di misure straordinarie di soccorso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici, causando disagi alla viabilità locale.