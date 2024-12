Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I neroverdi capolista vanno a far vista ad un avversario scomodo come i ciociari che stanno lottando per evitare la retrocessione.vssi giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI ciociari devono affrontare uno scoglio molto duro come la capolista, alla quale cercheranno di opporsi con tutte le loro forze. Dopo un inizio sottotono, la gestione del nuovo tecnico Greco sta dando qualche frutto come dimostrano le ultime due vittorie consecutive contro Cosenza e Cesena. La squadra è ancora in zona retrocessione, ma c’è comunque speranza.Il cammino degli emiliani è stato fin quì perfetto con ben 10 vittorie e due pareggi.