Lanazione.it - Firenze, Carolina in scena con 'Un Natale favoloso'

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 - Rush finale per “Un. a teatro”, lo spettacolo conche domenica 15 dicembre torna al Teatro Cantiere Carrara di. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, la star più amata dai bambini presenta la versione “Gran finale” di “Un.a teatro”, show nato quasi come scommessa (da subito clamorosamente vinta) e pronto a riaccendere la magia del. Un’occasione per salutare nel più caloroso dei modi il pubblico che da anni segueovunque, in tv, in teatro e sui social. Per soddisfare le tante richieste, sono previsti due spettacoli, alle ore 15 e alle ore 18. I biglietti (posti numerati da 27 a 42 euro) sono disponibili sui siti ufficiali www.bitconcerti.it e www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel.