Federico Zampaglione esegue ‘Il Cielo’, show-case esclusivo per Adnkronos

Leggi su Dailyshowmagazine.com

) – Un’esibizione in esclusiva per l’. Ce l’ha regalata, offrendo negli spazi del Palazzo dell’Informazione una magica interpretazione del suo ultimo singolo, ‘Il. L’artista è stato ospite dell’agenzia per un’intervista a tu per tu, dove si è raccontato in modo sincero e profondo, come è nel suo stile. L'articolo‘Ilperproviene da DailyMagazine.