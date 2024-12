Serieanews.com - FantaConsigli 16ª giornata: tre nomi per ruolo da schierare in campo

Tutto pronto per la 16madi Serie A: vi consigliamo 3per reparto in una tornata cruciale per tantiLa 16ªdi Serie A è alle porte e con lei l’eterno dilemma di ogni fantallenatore: chiin? In un campionato che non smette mai di sorprendere, anche questa settimana promette bonus inaspettati e scelte da fare con il giusto mix di calcolo e istinto.Henrykh Mkhitaryan è uno deiati di questa(LaPresse) – serieanews.comSe da un lato i big come Maignan o Mkhitaryan sembrano una scelta scontata, dall’altro ci sonomeno noti che potrebbero regalarvi gioie inattese.Per esempio, l’attacco del Torino in emergenza potrebbe trasformare Vásquez dell’Empoli in una sorpresa tra i pali, mentre il rientro di Cambiaso nella Juventus fa ben sperare per chi punta sui suoi assist.