F1, il Ruanda si candida ufficialmente per ospitare un Gran Premio

Il presidente del, Paul Kagame, ha annunciatolatura del paese africano peruna gara di F1 in futuro. La Fia per il momento ha scelto lo stato del continente nero come sede per la cerimonia di premiazione, nella capitale Kigali, della stagione 2024, e Max Verstappen riceverà qui il suo quarto trofeo consecutivo del campione del mondo. Non solo: l’olandese dovrà scontare proprio in questo territorio i lavori socialmente utili ai quali è stato condannato per aver detto delle volgarità in una conferenza stampa a Singapore.L’ANNUNCIO DI KAGAMEIn ogni caso, la Formula 1 potrebbe dunque presto riabbracciare l’Africa come sede di un GP. Non si corre qui dal lontano 1993, quando si tenne l’ultima gara in Sudafrica, a Kyalami, a nord di Johannesburg. Nel corso dell’assemblea generale della Fia, il capo di stato delha dunquepresentato latura: “Sono felice di annunciare formalmente che ilsia riportare l’emozione delle corse in Africa ospitando undi Formula 1.