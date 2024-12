Lanazione.it - Emozioni c5 vince a Mezzana in attesa dei Gold e dei Silver

E’ il gruppo dell’c5 are la finale Bronze playoff del Memorial Stefanelli organizzato dall’Msp sui campi dello Sporting. La finalissima è super tirata e decisa da un solo gol di scarto. Il Jegerksen lotta infatti su tutti i palloni e alla fine cede solo per 6-5. Ad alzare la coppa sono però lec5 al termine di un torneo molto combattuto. Il terzo posto finisce invece ad appannaggio del Tavola che nella finalina di consolazione non ha problemi nel superare 10-3 l’M16. Un successo che vale quindi la medaglia di bronzo. Passando alle finali Bronze playout, are questa fase speciale è il Rayo Avellaneda. Il titolo arriva col successo per 9-3 contro il Biancazzurra, nell’ambito di una partita a senso unico per i campioni della fase. A ottenere la medaglia di bronzo è invece il River Bisenzio che a sua volta non fatica a superare 4-0 il Borussia Stortmud.