Secoloditalia.it - Edoardo Vianello smonta le “ossessioni” di sinistra: “I Watussi altissimi negri? La canterò sempre, non è offensiva”

Leggi su Secoloditalia.it

Il testo deisi può ancora cantare? “Si deve ancora cantare, fa parte della storia della canzone. Cambiare qualche parola? Sarei disposto a farlo se cominciassero a demolire il Colosseo”. A parlare è il cantante, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito. “La sua richiesta è un po’ forte”, gli dicono. “Anche quella di farmi cambiare il testo. Io la canto come l’originale”, ribatte. “Vale a dire?”, chiedono Lauro e Laurito. “Ci sta un popolo diche ha inventato tanti balli – spiega– non c’è niente di offensivo”. “Neanche la parola ‘negro’?”, chiedono ancora Lauro e Laurito a, che domani sarà ospite alla festa di Atreju. “Ai miei tempi era normale, non vedo perché debba adeguarmi a una sciocca tradizione”.