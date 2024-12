Ilrestodelcarlino.it - Derby Ancona-Castelfidardo: sfida cruciale in campionato D

Due squadre in salute.che si affronteranno domenica al Mancini stanno attraversando un buon periodo. Tre vittorie di fila per i fidardensi, cinque risultati positivi per l’. "Ci aspetta una partita importante contro un’che scendendo dalla C aveva e ha tuttora come obiettivo di disputare unda protagonista - le parole del portiere dei fidardensi, Orion Elezaj, classe 2004, tornato titolare indopo l’infortunio a Osama -. È un, un match quindi molto sentito. Cercheremo di fare bene". Per unalla ricerca del poker vincente di fila. "Vincere aiuta a vincere, abbiamo il morale alto ma anche loro vengono da un buon periodo, mi aspetto una bella". In untosto come la D dove ilsi sta ritagliando il proprio spazio.