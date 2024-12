Cityrumors.it - Cristiano Ronaldo: tra lusso e performance

Leggi su Cityrumors.it

, la villa dei sogni e il jet da 70 milioni: ecco come vive il calciatore più pagato al mondoIl prossimo febbraio, icona del calcio mondiale, spegnerà 40 candeline, ma l’età sembra un concetto relativo per chi come lui ha fatto del benessere una missione di vita. Tra allenamenti, tecnologie innovative esfrenato, CR7 è l’incarnazione dell’élite sportiva e dello stile di vita extra.Il letto della giovinezza: l’ultima comodità del campione Cityrumors.it foto AnsaL’ultimo acquisto che fa notizia? Un letto avveniristico progettato per ridurre l’invecchiamento cellulare e migliorare il recupero fisico. Ilpernon è solo un vezzo, ma una filosofia di vita che lo mantiene al top. Tra innovazione e stravaganza, CR7 continua a far sognare i suoi fan, vivendo una realtà che sembra uscita da un film.