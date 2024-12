Rompipallone.it - Colpo Juve in attacco: scandalo in Germania, non si sa l’età

Ildellainavrebbe scatenato un vero e proprio caos: è scoppiato losulnelle ultime oreIl calciomercato a volte sorprende con colpi destinati a entrare nella storia e a cui spesso non si dà troppa enfasi. In altri casi, però, domina la delusione per dei nomi che hanno grandi aspettative attorno a sé e non le rispettano, non riuscendo ad avere la carriera che in molti avevano predetto.Ciò poteva accadere anche allae precisamente in, dove ora i bianconeri puntato sull’estro di Yildiz e Conceicao, ma anche sulla spregiudicatezza di Mbangula. Tutti giovani talenti che potrebbero restare per anni e aprire un nuovo ciclo, ma a loro se ne sarebbe potuto aggiungere un altro, che ora è al centro di uno.Lae ildal Borussia Dortmund: come sono andate le coseDallaall’Italia, il passo è stato spesso piuttosto breve per diversi calciatori.