C’è l’ascensore? La casa costa (in media) il 20% in più

Roma, 13 dicembre 2024 – Oltre ad essere una grande comodità, e negli anni della maturità un’esigenza imprescindibile,è anche uno scudo contro la perdita di valore di un immobile, se è vero che la sua presenza incide anche del 20% sul costo e quindi su una eventuale rivendita futura. Ci sono grosse differenze fra aree geografiche, ma solitamente, anche per appartamenti a piani non troppo elevati, la presenza o meno di un elevatore nell’immobile è una discriminante non da poco, di cui bisognerebbe sempre tenere conto in fase di acquisto. Una popolazione sempre più anziana Con la Banca centrale europea che ha appena tagliato i tassi di interesse, l’orizzonte è positivo per il mercato immobiliare. Le ultime rilevazioni di mercato segnalano che i prezzi restano intorno alla stabilità, per cui il maggiore accesso ai finanziamenti dovrebbe dare la spinta per un’accelerazione delle transazioni.