Movieplayer.it - Carry-On, recensione: Taron Egerton (come Bruce Willis) in un moderno Die Hard

Leggi su Movieplayer.it

I film di Natale chiusi in una confezione da titoli d'azione sono un genere a sé: Jaume Collet-Serra si inserisce in questa tradizione, realizzando un titolo di puro intrattenimento, con un ottimo protagonista. Su Netflix. I film che mescolano i generi, nascondendone uno dentro l'altroin un gioco di scatole cinesi, sono una gioia per chi ama il cinema. Certo, bisogna saperlo fare, equilibrando bene le dosi, proprionella preparazione di una pietanza dal sapore complesso. I film di Natale mascherati da qualcos'altro fanno specie a sé. Un filone specifico è quello delle storie ambientate durante le feste che abbracciano l'azione: il capolavoro indiscusso di questa tradizione del cinema (soprattutto) americano è Die. E non a caso la sceneggiatura del film consi studia nelle università.