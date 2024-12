Ilgiorno.it - Brian Jagde diventa papà, Luciano Ganci sarà Don Alvaro alla Scala: chi è il tenore-ingegnere

Milano, 13 dicembre 2024 – E tre. Nuova sostituzione nel ruolo di Donnell’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, con la quale si è inaugurata la stagione lirica della. Ilamericano, chiamato all’ultimo minuto per sostituire il designato Jonas Kaufmann per la Prima del 7 dicembre, ha dovuto lasciare Milano oggi, venerdì 13 dicembre, per la nascita del suo primo figlio. Il Teatro, "sebbene dispiaciuto della sua assenza, augura ogni felicità a lui esua famiglia" e dà il benvenuto ache sosterrà la parte diquesta sera., seppur quasi “catapultato” sul palcoscenico per il forfait di Kaufmann a causa di motivi familiari, aveva riscosso l’apprezzamento di tutta la platea per la sua performance. Chi è il sostituto, classe 1982, romano, inizia la sua attività danel 2009, dopo esperienze come organista (anche in occasione del Giubileo, in alcune funzioni celebrate da papa Giovanni Paolo II), ma anche nei campi della cinematografia e del teatro.