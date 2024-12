Ildifforme.it - Bankitalia, taglia le stime del Pil: “Scenario incerto, anche per i dazi Usa”

Ad oggi, quindi, si prevede che il Pil non supererà lo 0,5% nel 2024, lo 0,8% nel 2025 e l'1,1% nel 2026, con un taglio dello 0,1% in ogni anno; secondotale situazione è diretta conseguenza dell'ipotesi di una crescita di domanda estera più moderata e di tassi di interesse esteri leggermente più alti, a causa dei possibiliche Donald Trump potrebbe decidere di mettere in campoL'articololedel Pil: “per iUsa” proviene da Il Difforme.