Associazione Italiana Donne Medico successo a Caserta per il convegno regionale

Tempo di lettura: 3 minutiLa città diha ospitato ildell’(AIDM) Campania 2024. L’evento ha avuto come tema “Percorso di salute e genere verso la longevità”.Il focus innovativo e multidisciplinare è stato ospitato nell’auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia diche ha concesso anche il patrocinio.L’evento ha rappresentato un’importante occasione per approfondire i meccanismi dell’invecchiamento e le strategie di prevenzione per una vita più lunga e in salute. Responsabile scientifico la dottoressa Anna Tarabuso, presidente dell’AIDMe consigliera dell’Ordine dei Medici. Ilè stato aperto dai saluti del presidente dell’Ordine Carlo Manzi: “Un incontro scientifico ben riuscito grazie alla volontà dell’che vede una sede provinciale dimolto attiva.