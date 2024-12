Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2024 ore 12:30

12.20SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SDI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNASUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE ESTPERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE TIBERINA TRAFFICO RALLENTATYO CON CODE TRA PONTE STORTO E BIVIO DI CAPANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA SALARIA CODE ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONIIN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONIMENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANOIN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DLE MARE DIREZIONE CECCHINAMENTRE SULLA STATALE PONTINA CODE ALTEZZA CASTELNO DIREZIONEServizio fornito da Astral