Vertigine, l'evento magico in piazza Maggiore a Bologna: cosa vedremo

, 12 dicembre 2024 – Un palcoscenico a cielo aperto, ma anche un viaggio alla ricerca della felicità in quattro atti.digitale e immersivo che giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 dicembre sarà proiettatoe farà vivere agli spettatori un’esperienza multisensoriale firmataFestival e sponsorizzata da Illumia. Dopo il suggestivo Drone Show che ha illuminato i cieli dilo scorso anno davanti a 50mila persone e il Requiem diretto dal Maestro Muti nel 2022,Festival e Illumia regalano unaalla città di. L’opera nasce da un’idea artistica di Maddalena da Lisca ed è realizzata in collaborazione con Marino Capitanio, multimedia artist, sulle musiche di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. In particolare, la serata del 19 dicembre sarà arricchita dalla presenza dell’Orchestra dell’Accademia Bizantina, con la partecipazione del Coro della Cappella Musicale di San Petronio.