Calciomercato.it - “Uno scandalo”: Juve-City, scoppia il caso Koopmeiners

Il centrocampista olandese protagonista suo malgrado nel corso della sfida Champions tra bianconeri e inglesiIl gol contro il Bologna come un lampo, un piccolo raggio di luce dopo un avvio di stagione molto difficile. Teunè stato il colpo di mercato più costoso per lantus, ma sul campo il rendimento non ha rispettato le aspettative.“Uno”:il(LaPresse) – Calciomercato.itComplice anche problemi di natura fisica, il centrocampista olandese non è stato in grado di garantire quel salto di qualità che ci si aspettava da lui. Una sola rete, quella contro il Bologna appunto, che si sperava potesse rappresentare la scintilla per accendere la sua stagione. Così non è stato, almeno dando uno sguardo a quel che sta accadendo inntus-Manchester, gara valida per la sesta giornata di Champions League.