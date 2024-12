Lanazione.it - Un coro di no alla maxi antenna. Spunterà vicino al borgo di Filetto

Villafranca (Massa Carrara), 12 dicembre 2024 – Un’, a due passi dal centro storico, proprio non ci sta. Cittadini sul piede di guerra adi Villafranca per l’inizio dei lavori legati all’instzione di un’per il 5G, a qualche centinaio di metri dalle mura del, in un terreno privato. Cantiere appena aperto, per ora è stato realizzato solo il basamento e serviranno due mesi di lavori per completare l’opera. E un costo di 100mila euro. Nella descrizione si legge ‘Progetto di realizzazione di un nuovo impianto di comunicazione elettronica’, che tradotto significa un’di circa 35 metri, realizzata da un’azienda di Milano che lavora per le grandi compagnie telefoniche. Appena venuti a conoscenza del progetto, alcuni cittadini si sono messi in azione per informare tutti i residenti e ieri mattina una delegazione è stata in municipio a parlare con il sindaco Filippo Bellesi.