Tutti lo rivogliono in Serie A: Zirkzee e una scelta fondamentale

Sul mercato, cresce l’attesa per il futuro di Joshua: l’olandese verso il ritorno nel nostro campionato, il punto sui possibili scenariE’ stato uno dei nomi più caldi dell’ultimo calciomercato estivo, con il lungo corteggiamento del Milan e la, alla fine, di accettare il Manchester United. Continua ad esserlo ancora adesso, però, Joshua, dato che la sua avventura in Inghilterra non sta andando nel migliore dei modi, tutt’altro.loinA:e una– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’olandese ha finito con l’essere una delle principali vittime del flop di Ten Hag, allenatore che tra l’altro nemmeno lo voleva ad Old Trafford. E così, nella sua prima parte di stagione, appena un gol, all’esordio in campionato, prima di finire sostanzialmente nel dimenticatoio.