Trump | Abbasserò aliquota a 15% su aziende che producono in Usa

New York, 12 dic. (askanews) – Il presidente eletto Donaldha detto ai Ceo di banche edriuniti alla Borsa di New York, che avrebbe cercato di tagliare l’fiscale sulle società dal 21% al 15%. “Ma solo se producete qui il vostro prodotto, altrimenti pagherete il 21%”, ha dettoprima di suonare la campanella di apertura della Borsa per celebrare la sua seconda nomina a Persona dell’anno da parte della rivista Time. “Nessuno ci lascerà. Tornerete. Riporterete tutto negli Stati Uniti. Stiamo incentivando tutti a tornare”, ha ribadito. L'articoloa 15% suchein Usa proviene da Ildenaro.it.